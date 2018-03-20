وزير الإسكان يشهد توقيع مذكرة مع "هيلتون" لإدارة فندقين بالعلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجموعة هيلتون العالمية، لإدارة وتشغيل فندقين سيتم تنفيذهما بمدينة العلمين الجديدة.

وقع على المذكرة، كل من الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، وكارلوس خنيصر، نائب رئيس التطوير بمجموعة هيلتون العالمية.

وقال الدكتور "مدبولي" في بيا اليوم: تلتزم مجموعة هيلتون العالمية بموجب مذكرة التفاهم، بتقديم الدعم الفني بمراحل التصميم والإنشاء للفندقين، وإدارتهما والتسويق لهما، لمدة 15 سنة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين".

وأضاف وزير الإسكان: "سيتم إنشاء فندق الهيلتون بسعة 250 غرفة بالمنطقة السياحية، ويشمل منتجعًا صحيًا، وجميع الخدمات اللازمة لمستوى الـ5 نجوم، وفندق "دبل تري" بسعة 300 غرفة بمنطقة الأبراج، بمستوى الـ5 نجوم".

وتابع: "الوزارة تهدف لتحويل مدينة العلمين الجديدة، إلى مقصد للسياحة العالمية، مثل مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه سبق توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماريوت الدولية لإدارة وتشغيل فندقين بمدينة العلمين الجديدة، وهما، فندق جي دبليو ماريوت بسعة ٢٥٠ غرفة و٥٠ فيلا، وفندق الماريوت بمنطقة أبراج الواجهة البحرية للمدينة بسعة ٣٠٠ غرفة"