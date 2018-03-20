وزير التنمية المحلية: نتعاون مع الجمعيات الناجحة في خدمة المواطنين

كتب- السيد الحراني:

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستتعاون مع كل الجمعيات الأهلية الناجحة للاستفادة منها في خدمة المواطنين بكافة المحافظات لإحداث نقلات نوعية في حياتهم.

وقال "الجندي" إنه مهتم لأقصى درجة بعملية التدريب وتأهيل كل العاملين بوزارة التنمية والعاملين بالمحافظات والاعتماد على تلك العناصر لتحقيق الأفضل.

ونوه الجندي إلى أن وزارة التنمية المحلية دورها تنموي في كل المحافظات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية الشق الاجتماعي في هذا الدور والاستفادة من سلوكيات المواطنين لتعظيم مشاركة المجتمع في صياغة أهدافه باستخدام إمكانياته المتاحة لتحقيق الأهداف.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير اليوم خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي يقيمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "الاقتصاد السلوكي: منظور جديد للتحليل الاقتصادي تطبيقات على التنمية المحلية".

وترأس الحلقة النقاشية المهندس طارق توفيق، نائب رئيس مجلس الإدارة وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، وكان المتحدث في الحلقة الدكتور محمد الكومي، أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية.