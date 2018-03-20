جامعة القاهرة تُكرم 46 من الأمهات المثاليات -صور

كتب- محمد قاسم:

كرمت جامعة القاهرة، الثلاثاء، 46 من الأمهات المثاليات العاملات بالجامعة، في حفل "عيد الأم" نظمته بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطلبة.

وجاء التكريم لـ 39 من الأمهات من أعضاء هيئة التدريس والموظفات من كليات ومعاهد الجامعة، إلى جانب 7 أمهات من أعضاء مركز الجامعة لرعاية المسنين.

وحضر الحفل الدكتور سعيد ضو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشارة سوزان فهمي مساعد وزير العدل لحقوق الانسان والمرأة والطفل، والدكتورة نها صبري مدير مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين، والدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو المجلس القومي للمرأة، وعدد من الأساتذة والعاملين والأمهات المثاليات وأسرهم.