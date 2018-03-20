"التضامن": نجل الأم المثالية "معاق ذهنيًا".. وسنعرض قصة كفاح والدته قريبًا

(مصراوي):

قدمت وزارة التضامن الاجتماعي، التهنئة للأمهات المثاليات اللاتي تم إعلان أسمائهن اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي.

وبشأن حالة اللغط، التي حدثت بنهاية المؤتمر، ذكرت الوزارة، في بيان لها، أن ابن الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية "سلوى يحيى سعد"، ويُدعى "أحمد"، هو من الأشخاص ذوي الإعاقة ويعاني من إعاقه ذهنية.

وجاء في بيان الوزارة: "أصيب الشاب بحالة عصبية شديدة فشلت أسرته في السيطرة عليه؛ فصعد إلى منصة المؤتمر الصحفي وحاول تكسير الميكروفونات الخاصة بالقنوات الفضائية، وبعدها قامت والدته باحتضانه وتهدأته واحتواء الموقف".

وأكدت الوزارة، أن السيدة "سمية الألفي"- مساعد الوزير لشؤون الرعاية- بخير ولم يصبها أذى، وأكملت وقائع المؤتمر الصحفي، وأجرت عدة لقاءات تليفزيونية، بعدها وهي بخير ولم تصب بأي أذى.

ولفتت الوزارة، إلى أن والدة الشاب قدمت الاعتذار لجميع الحاضرين على ما بدر من ابنها "أحمد"، مشددةً على عرض قصة كفاح هذه الأم مع ابنها وشقيقته المعاقين، وما حققاه من نجاحات، خلال الأيام المقبلة.

وكانت السيدة سلوى يحيى سعد، الحائزة على لقب الأم المثالية على الجمهورية، قالت إن ما فعله ابنها "أحمد" بالاعتداء على "سمية الألفي" رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية خلال مؤتمر وزارة التضامن للإعلان عن الأمهات المثاليات- لم يكن عن قصد، وإنما لمرضه بإعاقة ذهنية.

وأشارت "سهيلة" ابنة شقيق الأم المثالية والمرافقة لها خلال المؤتمر،إلى أن "أحمد" في الثلاثينيات من العمر، وهو الابن الأكبر وسط ثلاثة أبناء "أحمد وأميرة وأسامة"، موضحة أن "أحمد وأميرة" يعانيان من الإعاقة الذهنية.

وأضافت: "أحمد بيخاف من الأضواء عشان كده اتصرف بالشكل ده"، وانصرفت "سلوى" بعد محاولتها تهدئة ابنها، من المؤتمر الذي تم إلغاؤه عقب الواقعة.

وشهد مؤتمر وزارة التضامن للإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات حالة من اللغط، جراء اعتداء أحد الأفراد على "الألفي" خلال إعلانها الأسماء، قبل أن يُلغى المؤتمر بعد دقائق.

وأعلنت الوزارة، اليوم، أسماء 27 أمًّا مثالية على مستوى الجمهورية، سوف يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا، بتكريمهن.



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