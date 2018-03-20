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    برلمانية: لقاء السيسي والبشير نقلة نوعية في العلاقات المصرية السودانية

    02:46 م الثلاثاء 20 مارس 2018
    برلمانية: لقاء السيسي والبشير نقلة نوعية في العلاقات المصرية السودانية

    النائبة غادة صقر

    كتب - أحمد علي:

    أشادت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، بالقمة التي عُقدت أمس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، معتبرة إياها نقلة نوعية جديدة في العلاقات المصرية السودانية.

    وأضافت صقر، فى بيانً اليوم الثلاثاء، أن القمة المصرية السودانية استهدفت توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتة إلى أن هذه القمة ترسخ لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين مصر والسودان في مختلف المجالات، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

    وقالت أمين سر لجنة السياحة بالبرلمان، إن الرئيس السيسي دائما لديه حنكة في الحفاظ على التقارب بين الدول المجاورة والتعاون الدولي باعتبار مصر أم الدنيا.

     

    غادة صقر لجنة السياحة مجلس النواب السيسي البشير

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