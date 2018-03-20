ننشر صور الأمهات المثاليات لعام 2018.. والسيسي يكرّمهن غداً

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2018 على مستوى الجمهورية، حيث جاءت في المركز الأول السيدة سلوى يحيى سعد عامر، من محافظة الجيزة، والمركز الثاني السيدة ثناء بشاي غالي، من محافظة أسيوط، والمركز الثالث السيدة ألماظ أبو السعود كرد من الفيوم.

كما فازت بلقب الأم المثالية كل من: دهب فرغلى فرحات عامر من محافظة الوادى الجديد، عزات أحمد السيد المساح من الشرقية، وسنية عبدالعظيم سيد من القليوبية، وثناء كامل محمد على الشافعي من الإسماعيلية، وعفاف عبدالمنعم محمد مكاوى من بورسعيد، وميرفت عبدالرؤوف سليمان رزق من الغربية، ونادية محمد أبو الحمد خليفة من كفر الشيخ، وماجدة احمد عشماوى على من السويس، وثناء فهمى حسن عبدالسميع من دمياط، وبدوية محمد على سالم من الدقهلية، وإيزيس عزيز ونيس حنا من بنى سويف، وآمال محمد حامد عبدالقادر من البحر الأحمر، وتحرير عبدالحليم عبيد عطية من جنوب سيناء، وسعدية حسن عبدالنبى أحمد من أسوان.

وفازت أيضا كل من: إيفون حبيب لبيب غطاس من سوهاج، وعلية على محمد على من مرسى مطروح، ودهب فرغلى فرحات عامر من الوادى الحديد، ونادية أحمد عثمان إدريس من الإسكندرية، ومديحة محمد فتح الباب عطية معوض من شمال سيناء، ونادية متولي أبورحاب حارس من محافظة القاهرة، ونعيمة طه أحمد (أم بديلة) من محافظة بنى سويف، وزكية أبو الحسن حسين من المنوفية، وعزة صابر زكريا كامل من المنيا، وماجدة راشد حسن عطية من البحيرة، وعزيزة عبد الستار حمزة على من ذوى الاحتياجات الخاصة وصباح حمزة حسانين (أم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة) من محافظة الدقهلية، وفايزة حسن السيد الصياد (أم شهيد القوات المسلحة)، وسلوى فهيم عبد العزيز البسيوني (أم شهيد الشرطة)، وزكية أبو الحسن حسين من محافظة قنا، ونفيسة أحمد شيبة الحمد من محافظة الأقصر، ومديحة محمد فتح الباب من محافظة شمال سيناء.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم وضع مجموعة من المعايير الدقيقة الحيادية والشفافة فى عملية اختيار الأمهات المثاليات، أهمها ألا تقل سن الأم عن 50 عاما، وأن تكون لديها قصة حياة مليئة بالإنجاز والعطاء مع الإلمام بالقراءة والكتابة، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة باستثناء الأمهات فى المحافظات الحدودية‪.

وأشارت إلي أنه اشترط أيضا حصول الأبناء على مؤهل تعليمي عالٍ، باستثناء الابن المعاق ذهنيا.. منوهة بأن الوزارة لا تكتفى فى تكريمها للأمهات المثاليات بتكريم الأم الطبيعية التى قامت بدور متميز فى حياة أبنائها، وإنما توسعت لتضيف إليهن تكريم الأم البديلة التى قامت برعاية ابن أو أكثر من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وأم لابن من الأشخاص ذوى الإعاقة ممن حصل ابنها على بطولة دولية فى إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، وأم لأحد الشباب الأبطال من شهداء القوات المسلحة وشهداء الشرطة.

وفي ذات السياق، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيكرّم الأمهات المثاليات، غدا الأربعاء، في احتفالية كبرى، تقديرا منه لما بذلنه من جهد في تربية جيل صالح يخدم وطنه.

جدير بالذكر أنه تم فتح باب التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2018 خلال شهر يناير الماضي بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تلقت مديريات التضامن الاجتماعى 824 طلبا من الأمهات للمشاركة فى المسابقة.. وأجريت المسابقة علي مرحلتين، الأولى على مستوى المحافظة من خلال لجنة مشكلة من الجهات المعنية تتضمن شخصيات ترشحها كل محافظة وممثلين عن الجامعات في المحافظات والمجلس القومى للمرأة ومسئولى وزارة التضامن الاجتماعى فى المحافظات.

وتم فرز قصص الأمهات وفق المعايير، حيث بلغ عدد الأمهات المشاركات بعد الفرز في المرحلة الأولى 488، فيما تم استبعاد من لم تنطبق عليهن الشروط.