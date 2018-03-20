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    النائب سعد الجمال: المرأة في عين وقلب الرئيس

    02:36 م الثلاثاء 20 مارس 2018
    النائب سعد الجمال: المرأة في عين وقلب الرئيس

    اللواء سعد الجمال

    كتب- أحمد علي:

    قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد مساواة بين جميع المواطنين، بعدم تهميش فرد واحد بسبب فئة أو أيدلوجية أو جنس أو عرق.

    وأضاف خلال احتفالية مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بعيد الأم، أن فصائل المجمتع المصري كانت على قدم المساواة، ولم يهمش فصيل واحد لا امرأة ولا ذوو إعاقة ولا أقباط ولا غيرهم، ممن كانوا في طي النسيان لفترات وعقود طويلة، بل كان البعض في الخارج يستخدمهم ورقة للضغط على مصر على اعتبار أنهم فئات مهمشة، وجاء السيسي عن قناعة ليقضي على كل هذه الأمور.

    وتابع: "أصبح لدينا الآن في البرلمان 90 نائبة، ولدينا ممثلون عن ذوي الإعاقة و40 نائبا قبطيا أخوة وأشقاء"، موضحًا: "المرأة المصرية في عين وقلب الرئيس".

    سعد الجمال مجلس النواب السيسي

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