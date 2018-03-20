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    البابا تواضروس يستقبل أحمد القطان - صور

    02:28 م الثلاثاء 20 مارس 2018
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    كتب-إسلام ضيف:
    استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أحمد القطان وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالمملكة العربية السعودية.

    وشغل "القطان" منصب سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية منذ عام 2011، وحتى تعيينه وزيرًا للشئون الأفريقية نهاية فبراير الماضي.

    البابا تواضروس أحمد القطان سفير السعودية

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