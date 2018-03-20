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    وزير الشباب لـ" خالد أبو بكر": سأرد على التجاوزات في حقي بإجراءات محسوبة

    01:56 م الثلاثاء 20 مارس 2018
    وزير الشباب لـ" خالد أبو بكر": سأرد على التجاوزات في حقي بإجراءات محسوبة

    المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

    كتب- محمود رمزي:

    رد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على مطالبة المحامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة للحكومة بعدم الصمت على التجاوزات بحق وزير الشباب، في أزمة نادى الزمالك.

    وقال "عبد العزيز"، في رده على فيديو "أبو بكر"، بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "أشكرك جداً خالد بك. وممتن لحديثك عن أدائي ومقدر لشعورك واستيائك للصمت غير المبرر. وبإذن الله الرد سيكون فى التوقيت المناسب وبالإجراءات المحسوبة بدقة".

    كان المحامي خالد أبو بكر، طالب الحكومة، باتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه الإساءات المتعمدة لوزير الشباب والرياضة في الآونة الأخيرة، على خلفية أزمة نادي الزمالك.
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    خالد عبد العزيز برنامج الحياة اليوم فيسبوك نادي الزمالك وزير الشباب والرياضة

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