وزير الكهرباء يتابع تنفيذ خطط شركة "مصر العليا"

كتب- محمد صلاح:

تابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

واستعرض المهندس رأفت شمعة، خلال لقائه بالوزير، اليوم الثلاثاء، تقريرًا أوضح فيه الموقف التنفيذي والمستهدف لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وتحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات.

وحول الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية أوضح شمعة، إحلال وتجديد وتنفيذ عدد من التوسعات للمحولات، من خلال الانتهاء من تدوير(210) محولات، و(103) أكشاك معدنية، (8) لوحات جهد متوسط، (98) لوحة جهد منخفض.

فيما يتعلق بشبكة الجهد المتوسط، جرى إحلال وتجديد وتنفيذ عدد من التوسعات، منها (195) عمود، (45) طن موصلات هوائية، (132) كم كابلات،

وحول شبكات الجهد المنخفض فقد تم الانتهاء من تنفيذ (2921) عمود، (2456) كم موصلات هوائية، (19) كم كابلات.

وحول الموقف التنفيذي للخطة الطموحة أوضح المهندس رأفت، إحلال وتجديد وتنفيذ عدد من التوسعات للمحولات حيث تم الانتهاء من تدوير(242) محول، و(144) كشك معدنى، (58) لوحة جهد متوسط، (117) لوحة جهد منخفض.

فيما يتعلق بشبكة الجهد المتوسط، جرى إحلال وتجديد وتنفيذ عدد من التوسعات (480) عمود، (112) طن موصلات هوائية، (241) كم كابلات.

وحول شبكات الجهد المنخفض، جرى الانتهاء من تنفيذ (2331) عمود، (4233) كم موصلات هوائية، (22) كم كابلات، (3) موزعات.

وحول الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية أوضح شمعة أن نسبة التنفيذ بلغت 89،8 %.

وأكد الدكتور شاكر خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها. وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة حيث من المقرر الانتهاء من ذلك بحلول ديسمبر 2018.

وناقش اللقاء، أيضًا جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.

جدير بالذكر أن نطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء يمتد إلى عدد من المحافظات تتضمن أسوان، قنا، سوهاج، الأقصر.

وتأتى مثل تلك اللقاءات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم وحرصًا من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلًا عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.