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    بالفيديو.. طلب غريب من متصل عمره 75 عامًا لمذيعة "إكسترا" على الهواء

    01:15 م الثلاثاء 20 مارس 2018
    بالفيديو.. طلب غريب من متصل عمره 75 عامًا لمذيعة "إكسترا" على الهواء

    مذيعة إكسترا

    كتب- مصطفى علي:

    طالب متصل يُدعى "حسن" من محافظة الإسكندرية، الإعلامية أسماء مصطفى، بالتعرف على والدها ووالدتها، وذلك في مداخلة على الهواء مباشرة.

    وقال "حسن"، في مداخلته على قناة "إكسترا نيوز": "أنا 75 سنة، ومن أبطال حرب الاستنزاف وهنزل أنتخب الرئيس بأحسن بدلة وكرافتة عندي".

    وأضاف: "لي طلب عندك، أرجو أنك تحققيه لي هو بإيدك 100%، عايز أشوف والدك ووالدتك على التليفزيون، اللي ربوكي واللي طلعوا الجمال والحلاوة دي، وأنتِ جميلة وكلامك جميل وربنا يحميكي ويحفظك".

    وتوجهت أسماء مصطفى بالشكر للمتصل، قائلةً: "أنا لم أفعلها ذات مرة من قبل، ولكن لي الشرف أني أضع صورة والدي ووالدتي على الشاشة".

     

    الإسكندرية مذيعة إكسترا

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