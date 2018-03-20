بالفيديو.. طلب غريب من متصل عمره 75 عامًا لمذيعة "إكسترا" على الهواء
كتب- مصطفى علي:
طالب متصل يُدعى "حسن" من محافظة الإسكندرية، الإعلامية أسماء مصطفى، بالتعرف على والدها ووالدتها، وذلك في مداخلة على الهواء مباشرة.
وقال "حسن"، في مداخلته على قناة "إكسترا نيوز": "أنا 75 سنة، ومن أبطال حرب الاستنزاف وهنزل أنتخب الرئيس بأحسن بدلة وكرافتة عندي".
وأضاف: "لي طلب عندك، أرجو أنك تحققيه لي هو بإيدك 100%، عايز أشوف والدك ووالدتك على التليفزيون، اللي ربوكي واللي طلعوا الجمال والحلاوة دي، وأنتِ جميلة وكلامك جميل وربنا يحميكي ويحفظك".
وتوجهت أسماء مصطفى بالشكر للمتصل، قائلةً: "أنا لم أفعلها ذات مرة من قبل، ولكن لي الشرف أني أضع صورة والدي ووالدتي على الشاشة".
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