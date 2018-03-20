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    وزير الأوقاف لمصراوي: لن نسمح باستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية

    01:08 م الثلاثاء 20 مارس 2018
    وزير الأوقاف لمصراوي: لن نسمح باستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية

    كتب- محمود مصطفى:

    هدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بإحالة أي إمام للتحقيق، يخالف تعليمات الوزارة فيما يخص الانتخابات الرئاسية.

    وقال وزير الأوقاف، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه أصدر تعليماته لمديري المديريات على مستوى الجمهورية وقيادات الوزارة، بأنه لن يسمح باستغلال المساجد وملحقاتها في الدعاية الانتخابية.

    وشدد مختار جمعة، على أنه تم التنبيه على الأئمة بعدم إبداء الرأي أو حتى النصح للمواطنين بشأن العملية الانتخابية، حتى لا يتم إقحام المساجد بصفة خاصة والدين بصفة عامة في العملية السياسية.

    وقال وزير الأوقاف: "لا يوجد إمام قام بتعليق لافتة أو إبداء رأيه في العملية الانتخابية أو استمالة المواطنين تجاه مرشح بعينه، أو استغلال أحد ملحقات المساجد في الدعاية الانتخابية أو  عقد مؤتمرات لمرشح بعينه"، متابعًا: "أتحدى أي شخص يثبت عكس ذلك".

     

    الدعاية الانتخابية المساجد مختار جمعة وزير الأوقاف

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