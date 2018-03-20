بدء إجراء مفاوضات مصرية سعودية لتحسين خدمات الحج السياحي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن بدء إجراء مفاوضات، اليوم الثلاثاء، مع مؤسسة الطوافة والنقابة العامة للسيارات السعودية حول الخدمات الخاصة بحجاج السياحة.

وأوضحت الغرفة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمواجهة الأزمات طوال موسم الحج، وستتصدر ظاهرة تكدس الحجاج في مخيمات، حيث يتبادل الجانبان الرؤى والحلول التى يمكن تنفيذها للحد من هذه الظاهرة المزمنة، مع تحسين الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، وبما يتناسب مع أسعار البرامج.

كما سيتم خلال الاجتماع مع مؤسسة الطوافة، تحديد مكاتب الطوافة التى ستقدم خدمات الحج السياحى وعددها 15 مكتبا منها 4 مكاتب لحجاج البر وعددهم 12 ألف حاج ونفس العدد للحج الاقتصادي وأربعة مكاتب لحجاج مستوى 4 نجوم وعددهم 4 آلاف حاج و5 مكاتب لحجاج مستوى 5 نجوم وعددهم 8 آلاف حاج.

وأضافت أنه سيتم بحث تحسين الخدمات المقدمة خلال الموسم خاصة مخيمات منى وعرفات التى يتميز الحج السياحى بتنفيذها على أعلى مستوى حيث سيتم الاتفاق على تجهيز المخيمات بكافة وسائل الإعاشة والأمان مع تزويدها بأحدث أجهزة التكييف والأثاث الفاخر بجانب الوجبات الراقية التي لاتقل فى جودتها عن فنادق الخمس نجوم.

ويضم الوفد أربعة أعضاء باللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، وهم: ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، وأشرف شيحة، وأحمد إبراهيم ممثلى القطاع السياحى.

يشار إلى أن عدد حجاج السياحة هذا العام بلغ 36 ألف حاج، بالإضافة إلى 5 آلاف حاج آخرين للهيئات والنقابات يؤدون الفريضة من خلال شركات السياحة.