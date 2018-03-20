لطلاب الثانوية العامة.. 12 نصيحة للتعامل مع "البوكليت"

كتبت- ياسمين محمد:

يقترب طلاب الثانوية العامة، من امتحانات نهائية العام المنطلقة في 3 يونيو المقبل، حيث يؤدون الامتحان بنظام "البوكليت"- النظام الذي بدأت وزارة التعليم تطبيقه العام الماضي، وهو عبارة عن دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة امتحانية واحدة-.

ويرصد مصراوي، في السطور التالية، عدة تعليمات تسهل على الطالب التعامل مع "البوكليت"، وفقًا للتعليمات الواردة بالنماذج الاسترشادية على موقع الوزارة:

1- اقرأ التعليمات جيدًا، سواء في مقدمة كل كراسة، الامتحان "البوكليت" أو في مقدمة الأسئلة، وفي ضوئها أجب عن الأسئلة.

2- تأكد من عدد أوارق الكراسة الامتحانية، وطابقها بما ورد في التعليمات الواردة بمقدمة الكراسة.

3- تأكد من تسلسل ترقيم الأسئلة واكتمالها.

4- افحص كراسة إجابتك جيدًا، وإذا لاحظت تلف إحدى الأوراق أو عدم وضوح طباعتها، استبدلها فورًا.

5- عند إجابتك عن أسئلة الاختيار من المتعدد، ظلل دائرة واحدة فقط للإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.

6- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب عليها بوضع علامة (×) وأجب الإجابة الصحيحة، تحسب إجابتك صحيحة.

7- في حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ثم قمت بالشطب عليها وأجبت إجابة خاطئة، تحسب إجابتك خاطئة.

8- في حالة تظليل أكثر من دائرة تعتبر إجابتك كلها خاطئة.

9- عند الإجابة عن الأسئلة المقالية، أجب فيما لا يزيد عن المساحة المحددة أسفل كل سؤال، لك كراسة امتحانية واحدة وليس لك الحق في طلب كراسة إضافية.

10- لديك ورقتين في نهاية كل كراسة امتحانية يمكن لك استخدامهم كمسودة سواء لتجربة حل سؤال معين ونقل الإجابة إلى المكان المخصص للإجابة، أو لاستكمال الإجابة على سؤال معين مع الإشارة إلى ذلك في المكان المخصص للإجابة.

11- لا تهدر وقتك في الإجابة عن الأسئلة غير المطلوبة "الاختيارية".

12- كراستك الامتحانية بها رقم سري يحدد هويتك، فاحرص على عدم نشر أسئلة الامتحانات عبر صفحات الغش الإلكتروني، أو اصطحاب هاتفك المحمول.