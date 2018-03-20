وزير الأوقاف: مؤسسات الدولة على الحياد في الانتخابات

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن الإيجابية، بمناسبة الاستحقاق الوطني، والانتخابات.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، بفندق كونراد، للإعلان عن تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي تنطلق السبت المقبل، أن كل مؤسسات الدولة على الحياد، مشيرا إلى أن المساجد بمنأى تماما عن الانحياز لأي شخص، كي يكون الدين بعيدا عن الأمور الحزبية.

وشدد على أن المشاركة الإيجابية هي نوع من الانتماء للوطن، لافتا إلى أن كل إنسان له مطلق الحرية في اختيار من يشاء خلال الانتخابات.

ونوه إلى إقبال المصريين في الخارج على الانتخابات، والذي أثبت الوطنية والانتماء للوطن.

ولفت إلى أن كل التنظيمات التابعة للجماعات والجمعيات التي أسست على أساس ديني، خطر على الدين والدولة، مشددا على إلغاء كل ما يسمى المساجد الأهلية.

وقال إن المرحلة المقبلة تشهد تقييمًا شاملًا، وأي إمام يثبت انتماؤه لأي جماعة أيدلوجية أو فكرية، سيتم فصله تماما من الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة لم تضبط حتى الآن أي خروج على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالانتخابات.