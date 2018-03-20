وزير الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن جزء من دور مصر تجاه العرب

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة افتتحت 639 مدرسة قرآنية في ستة أشهر، لتحفيظ القرآن عبر محفظين معتمدين، ضمن الاهتمام بكتاب الله.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الثلاثاء، بفندق كونراد، أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم، جزء من دور مصر تجاه الأمة العربية، وتعيد مصر مرة أخرى للريادة في القرآن، متابعا" ليس لها أي أهداف سياسية وإنما دينية فقط"

ونوه إلى تنظيم برنامج سياحي للمشاركين في المسابقة، كنوع من الترويج للسياحة، وقطع الطريق على ما تبثه وسائل الإعلام المغرضة والمتربصة بالوطن، والتأكيد على أن مصر أرض الأمن والأمان.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن المسابقة بها 66 متسابقًا من 49 دولة أجنبية وعربية حول العالم، ومحكمون من ست دول، في أربعة فروع.

وأوضح، أن هناك ندوات تثقيفية على هامش المسابقة العالمية للقرآن، مشددًا على أنه لا يمكن تناول أي قضايا سياسية أو عقدية أو جدلية خلال تلك الندوات.

ونوه إلى تنظيم مسابقة للقرآن لذوي الاحتياجات الخاصة، بعد انتهاء المسابقة العالمية للقرآن الكريم.