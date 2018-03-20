أول تعليق من رئيسة الرعاية الاجتماعية بعد الاعتداء عليها - فيديو

كتب- أحمد الصعيدي:

قالت سمية الألفي، رئيسة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، بوزارة التضامن الاجتماعي، إن التجاوز الذي حدث خلال مؤتمر الإعلان عن الأمهات المثاليات، كان غير مقصود، موضحة أن المعتدي عليها ابن إحدى الأمهات المثاليات.

وأضافت "الألفي"، خلال تصريحات بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الشاب الذي اعتدى عليها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاني من إعاقة ذهنية، ورغم أن سلوكه كان عنيفًا معها، لكنه لم يكن يقصد، ولذلك تجاوزت عن الأمر بكل بساطة.



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