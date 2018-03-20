الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 25 ألفا و200 ميجاوات

القاهرة- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الاثنين، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الثلاثاء يبلغ 25 ألفا و200 ميجاوات، مقابل نفس الحمل أمس الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 16 ألفا و 775 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة http://www.moee.gov.eg/cmps، أو من خلال التليفون المحمول، ومن بين هذ طرق خدمة العملاء بالكهرباء (كول سنتر) من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكن إرسال شكوى على رقم الرسائل القصيرة 91121، وتحميل تطبيق (شكاوى فواتير الكهرباء) بهواتف أندرويد.

وتأتي هذه الخدمات فى إطار حرص القطاع على تقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفى أقل وقت ممكن.

ومن ناحية أخري، شاركت الوزارة في إطلاق مشروع التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن العدادات بهدف فتح قنوات جديدة للتيسير على المواطنين جنبا إلى جنب مع الخدمات التي توفرها الوزارة حاليا دون الاستغناء عن خبرات الكشافين والمحصلين التابعين للوزارة.

وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت رسميا شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance عن بدء تفعيل خدمة تحصيل الكهرباء إلكترونيا بعد الانتهاء من الربط الفني والتقني الكامل مع كافة شركات توزيع الكهرباء لإتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير الحكومية للمواطن المصري، وهو ما يتيح خدمات دفع الفواتير وشحن العدادات مسبوقة الدفع لـ30 مليون مشترك (حوالي 25 مليون مشترك فواتير بنسبة 85%، و5 ملايين مشترك بعدادات مسبقة الدفع بنسبة 15%) من خلال التعاون مع البريد المصري (4000 مكتب بريد) وخدمات خالص من (أي فاينانس) وشركات التحصيل التى يتم تسوية متحصلاتها على حسابتها في البنوك المصرية، وهي (مصاري، وبي، وأمان، وسداد، وممكن، وتمام).

كما تتاح الخدمة من خلال قنوات 34 بنكا مصريا، وكذلك أية شركات تحصيل ترغب فى الانضمام للشبكة المالية للحكومة المصرية.