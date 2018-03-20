الحكومة تنفى نقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالتزامن مع قرب "رمضان"

(مصراوي):

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بنقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وأوضح المركز، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية بل أن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يومياً بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة.

وأشارت إلى أن أسعار السلع التموينية كما هي دون أي زيادة، كما أعلنت الوزارة عن ارتفاع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة تكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الأشهر القادمة.

وأوضحت أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة تتجاوز الـ 4 أشهر، فيما ارتفع الاحتياطي الاستراتيجي من مخزون زيت الطعام المستخرج من بذرة فول الصويا وعباد الشمس إلى حوالي 5 أشهر، وبلغ المخزون الاستراتيجي من القمح مدة تكفي 3 أشهر، وهو ما يكفي احتياجات البلاد من إنتاج الخبز المدعم لما بعد دخول موسم حصاد القمح المحلي، بمعدل إنتاج يبلغ 250 مليون رغيف يوميا، كما بلغ رصيد السوق المحلي من الأرز مدة تكفي الـ 7 أشهر القادمة.

وأكدت الوزارة، استقرار أسعار كافة السلع التموينية حيث يبلغ سعر الزيت الخليط 14 جنيها، والأرز بـ 6.5 جنيه، والسكر بـ 9.5 جنيه،‏ مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها.

وطالبت الوزارة المواطنين بتحري الدقة وعدم إثارة شائعات يستغلها البعض في زيادة تكلفة غير مبررة لتحقيق هامش ربح غير شرعي، مناشدة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار السلع التموينية - على غير حق - أو نقصها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).