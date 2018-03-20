"الري" تنفي وقوف المواطنين وراء ارتفاع مناسيب المياه​

(مصراوي):

أكد الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن ما نشر على أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية تحت عنوان "الري عن ارتفاع مناسيب مياه المصارف: المواطنون السبب"، هو أمر "غير صحيح وغير مقبول على الإطلاق" وليس له أي صلة بما ورد في متن الخبر.

وأوضح - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن أصل الموضوع بيان أصدرته الوزارة لتوضيح ما تم بشأن ارتفاع مناسيب مياه مصرف ناهيا منذ يومين، وكان يوجه الدعوة للمواطنين بأهمية الحفاظ على المجاري والمصارف المائية.

وأهاب المتحدث الرسمي بالسادة الزملاء الصحفيين، تحري الدقة عند اختيار الألفاظ والعبارات وعدم اللجوء إلى ما يخرج الكلام عن سياقه ومعناه.