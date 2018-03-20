الكهرباء: 366 مليون جنيه إجمالي إيرادات العدادات مسبوقة الدفع

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الانتهاء من تركيب 5.3 مليون عداد مسبوق الدفع، بالإضافة لتركيب مليون و30 ألف و205 عدادات كودية للمباني المخالفة على مستوى الجمهورية.

وأضاف حمزة، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن بلغ إجمالي الإيرادات من العدادات مسبوقة الدفع والكودية 366.5 مليون جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أنه من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء يوليو المقبل، طبقا للخطة الموضوعة منذ عام 2014.

وأوضح أنه كان من المفترض الانتهاء من رفع الدعم عن الكهرباء نهائيا في 2019، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمدها حتى 2022، مؤكدا أن الدعم الموجه للقطاع تبلغ قيمته حاليًا 52 مليار جنيه.