التموين تنفي سحب البطاقات ممن يتجاوز دخله 2500 جنيه

القاهرة - أ ش أ:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد اعتزام الحكومة سحب البطاقات التموينية من المواطنين الذين يصل دخلهم لـ 2500 جنيه أو أكثر.

وأوضح المركز فى تقرير" توضيح الحقائق" الصادر اليوم الثلاثاء، أن المركز تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً عدم حذف أي مواطن يتجاوز دخله الـ2500 جنيه من منظومة البطاقات التموينية، ووجود المواطنين في بطاقات التموين هو حق مكتسب لهم.

وأضاف المركز في تقريره، أن الدولة تسعى لتوزيع الدعم بصورة عادلة على المواطنين، مُشيرة إلى أن ما يتردد من أنباء شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين خاصةً مع بدء عملية الانتخابات الرئاسية.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة استخراج ما يقرب من 450 ألف بطاقة تموين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي وبطاقات جديدة وفقًا للشروط المحددة، خلال شهرين ونصف من تطبيق خدمة استخراج البطاقات الذكية باستخدام الهاتف المحمول حتى الآن، وجاري تسليم البطاقات لمديريات التموين لتسليمها للمواطنين من خلال المكاتب في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين، وقالت الوزارة إنه في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجي الاتصال على الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.