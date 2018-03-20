فرج عامر يؤكد صحة "بوست صلاح" ويرد على مهاجميه

كتب - محمود رمزي:

أصر النائب البرلماني محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، على صحة ما كتبه على صفحته على فيسبوك في وقت متأخر مساء الاثنين عن اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وزعم عامر أن قرار صلاح بعدم الرحيل عن ليفربول إلا بعد انقضاء مشاركة المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم المقررة في يونيو في روسيا، جاء بناء على نصيحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال البرلماني إن ما كتبه على صفحته على فيسبوك "صحيح 100 في المئة." وزعم أنه نقله من تصريحات سابقة لصلاح في حوار من إحدى الصحف، دون أن يسمها. وقال إنه "لا يكذب أو يفتري على أحد".

وقال محمد فرج عامر لمصراوي الثلاثاء "تصريح صلاح الذى كتبته ، نشره اللاعب بنفسه على صفحته على فيسبوك، ومن يهاجمني شوية جهلة لا يعرفون شيئا عنى أو عن الرياضة."

وتابع "محمد صلاح لاعب عالمي، وحبه للرئيس السيسي معروف، ومن يهاجمني شوية إخوان إرهابيين، لا أهتم لأمرهم، ومعروف اجندتهم وأهدافهم."

ولم يجد مصراوي أي منشورات من هذا النوع على صفحة صلاح على فيسبوك أو حسابه على توتير تشير إلى ما ادعاه رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.

كان فرج عامر، رئيس نادي سموحة، نقل تصريحات مزعومة نسبها لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يؤكد فيها أن قراره بعدم الرحيل عن ليفربول قبل كأس العالم كان بناءً على نصيحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.