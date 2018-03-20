 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عيد الأم ريهام سعيد عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

رئيس مجلس النواب يغادر إلى جنيف لحضور اجتماع البرلمان الدولي

10:54 ص الثلاثاء 20 مارس 2018
رئيس مجلس النواب يغادر إلى جنيف لحضور اجتماع البرلمان الدولي

الدكتور علي عبدالعال

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، متجها إلى جنيف في زيارة تستغرق عدة إيام؛ للمشاركة في بعض الاجتماعات بالاتحاد البرلماني الدولي.

وأنهت سلطات المطار إجراءات سفر رئيس مجلس النواب من استراحة كبار الزوار الحكومية، على الطائرة المصرية المتجهة إلى جنيف.

 

مطار القاهرة الدولي علي عبدالعال مجلس النواب الاتحاد البرلماني الدولي

الخبر التالى:

فرج عامر يؤكد صحة "بوست صلاح" ويرد على مهاجميه

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان