رئيس مجلس النواب يغادر إلى جنيف لحضور اجتماع البرلمان الدولي
10:54 ص الثلاثاء 20 مارس 2018
كتب - طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، متجها إلى جنيف في زيارة تستغرق عدة إيام؛ للمشاركة في بعض الاجتماعات بالاتحاد البرلماني الدولي.
وأنهت سلطات المطار إجراءات سفر رئيس مجلس النواب من استراحة كبار الزوار الحكومية، على الطائرة المصرية المتجهة إلى جنيف.
الخبر التالى:فرج عامر يؤكد صحة "بوست صلاح" ويرد على مهاجميه
-
373
-
156
-
133
-
118
-
92
-
89
-
75
-
74
-
64
-
52
إعلان
إعلان