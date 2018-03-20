رئيس مجلس النواب يغادر إلى جنيف لحضور اجتماع البرلمان الدولي

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، متجها إلى جنيف في زيارة تستغرق عدة إيام؛ للمشاركة في بعض الاجتماعات بالاتحاد البرلماني الدولي.

وأنهت سلطات المطار إجراءات سفر رئيس مجلس النواب من استراحة كبار الزوار الحكومية، على الطائرة المصرية المتجهة إلى جنيف.