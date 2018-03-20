مجلس الوزراء ينفي منح إجازة لجميع المدارس خلال انتخابات الرئاسة

القاهرة - أ ش أ:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما أثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد، منح وزارة التربية والتعليم إجازة لجميع المدارس خلال فترة الانتخابات الرئاسية، ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (106) الصادر خلال الفترة من 4 حتى 13 فبراير الماضي، إلا أنه لُوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية ما دفع المركز للتواصل مجددًا مع الوزارة والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة.

وأوضحت أن الإجازة ستمنح للطلاب - دون المدرسين - بالمدارس المخصصة فقط كمقار للجان الانتخابية المقرر انعقادها خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس الجاري مع سير الدراسة بشكل طبيعي ومنتظم في باقي المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية، مُضيفةً أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على خطة توزيع المناهج الدراسية طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2017 - 2018.

وأعلنت الوزارة، أن الوزير وجه المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات المناسبة لتعويض طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية عن أيام الإجازة الممنوحة لهم بسبب عقد الانتخابات، موضحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على خطة توزيع المناهج الدراسية طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2017 - 2018.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).