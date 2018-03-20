فرج عامر: صلاح يؤجل ترك ليفربول بناء على توصية السيسي

القاهرة - مصراوي:

قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قرر عدم البت في أية عروض تصله بعد التألق اللافت، إلى ما بعد انتهاء مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم المقررة في يونيو المقبل في روسيا، "بناءً على توصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وقال عامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في وقت متأخر مساء الاثنين: "صلاح يصرح تصريحات نارية عقب إحرازه سوبر هاتريك عندما سأله مذيع في إحدى القنوات الأوربية، ما هي وجهتك بعد العروض الهائلة عليك؟ فرد قائلا: "لا أفكر على الإطلاق في الانتقال لأي نادٍ لأني أثق في من ينصحني".

وتابع عامر: "سأله المذيع، ومن أعطاك هذه النصيحة؟ فرد صلاح: الرئيس السيسي قال لي أجِل أي احتراف (الانتقال إلى أندية أخرى) لما بعد كأس العالم.

فسأله: هل ما زلت تتحدث إليه ويتحدث إليك؟

صلاح: نعم الرئيس يتصل بي كل مباراة ويشجعني وأنا أثق فيه وأحبه.

المذيع: حتى الآن بعد أن أصبحت ملكا على العالم الكروي؟

صلاح: إذا كنت كما تقول أني أصبحت ملكا في كرة القدم، فالرئيس السيسي أصبح سيد العالم وسترون يوما، ما أقول وسأرسل إليك دعوة لزيارة أم الدنيا.

المذيع: أنت يا صلاح متيم بهذا الرئيس؟

صلاح: نعم وتقدر تقول أني أعشقه لأنه والدي."

واختتم عامر ما كتبه قائلًا: "كم أنت عظيم يا صلاح".

ولم يوضح عامر تلك القناة المزعومة التي نقل عنها.

وتتحدث العديد من التقارير عن عروض من كبريات الأندية العالمية، على رأسها ريال مدريد الإسباني، لصلاح الذي أبهر الجماهير حول العالم بعد الأداء المذهل التي يقدمه مع ناديه الإنجليزي.

ويتصدر محمد صلاح المقلب ب"الملك المصري" قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بـ28 هدفا، بفارق أربعة أهداف عن نجم توتنهام الإنجليزي هاري كين.

