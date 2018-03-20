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أقدم ديناصور طائر عاش من 150 مليون سنة

09:04 ص الثلاثاء 20 مارس 2018
أقدم ديناصور طائر عاش من 150 مليون سنة

باريس -(أ ش أ):

أكد عالم الإحاثة الفرنسي بول تافورو أن ديناصور/ الأركيوبتركس / أقدم ديناصور طائر عاش من 150 مليون سنة ، كان يمتلك ريشا مكنه من الطيران بشكل جيد .

وكان العالم قد شارك في التحليلات التي أجراها فريق من العلماء بالمركز الأوروبي للإشعاعات، على ديناصور الأركيوبتركس، حيث تم استخدام إشعاع "السنكروترون" الذي ساعد على تحليل حفريات العظام للديناصور الطائر، والذي عثر عليه جنوب ألمانيا عام 1861، وتم طباعة ثلاثية الأبعاد، وأكدت هذه الطباعة امتلاكه للريش الذي مكنه من الطيران لفترة قصيرة .

وأشار العالم الفرنسي إلى أن الديناصور كان لا يملك قفصا صدريا يساعده على الطيران لفترة طويله مثل الطيور الحالية، وأن هذا القفص كان ملتصقا بالعضلات التي تساعده على التحليق ، وهو أقدم ديناصور طائر وقد أطلق عليه ايضا اسم أورفوجيل.

هذا المحتوى من

Asha
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