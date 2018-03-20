برلمانية المحافظين : زيارة البشير بداية لتعاون مختلف بين البلدين وطفرة اقتصادية

كتبت هند الشامي

قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالرئيس السوداني عمر البشير الذي حضر لقاء الأسرة المصرية، هي بداية لتعاون مختلف الفترة المقبلة بين البلدين، ولاسيما في المجال الاقتصادي في ظل سهولة النفل، ما يجعل التعاون شكله مختلف

وأكدت في تصريحات خاصة ل:" مصراوي" أن التعاون بين البلدين سيحدث طفرة اقتصادية، واصفة زيارة البشير في هذا الوقت بأنها لفتة طيبة، والوصف ذاته للسيسي بعد دعوته للبشير بحضور لقاء الأسرة المصرية.

وأوضحت رئيس برلمانية حزب المحافظين، أن الزيارة تؤكد كذلك على قوة الرابط بين مصر والسودان واستمراره

وكان وصل اليوم الرئيس السوداني عمر البشير للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي الزيارة فى إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التى تربط بين البلدين فى كافة المجالات، بما يسهم فى تحقيق مصالح الشعبين المصرى والسودانى الشقيقين.

كما تعد الزيارة امتدادا للقمة التى جمعت الرئيسين عبد الفتاح السيسى وعمر البشير فى الثامن والعشرين من يناير الماضى على هامش القمة الإفريقية فى أديس أبابا.