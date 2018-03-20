الغول لـ " مصراوي": ما حدث بلقاء البشير والسييي نجاح عظيم للقيادة المصرية

كتبت هند الشامي

قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، في تصريح خاص ل:" مصراوي" إن مجيء الرئيس السوداني عمر بشير لمصر، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وحديثه عن نعاون أمني يعد نجاح عظيم أخر للقيادة المصرية متمثلة في الرئيس السيسي.

وأوضح الغول، أنه بعد تدخل الجانب التركي، فإن خطوة الزيارة تأتي بترد على أي نوايا غير طيبة من جانبه، مؤكدا أن وكل تقارب مع السودان التي تعد امتداد جغرافي وتاريخي وشعبي لمصر وإثيوبيا تعد التقارب في صالح الأمن القومي

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن الزيارة تدل على أن برتوكول التعاون بين الباقي مصر والسودان وإثيوبيا واستجابة إثيوبيا لطلبات مصر فيما يتعلق بملف سد النهضة يؤكد عمل وشغل المخابرات المصرية وبالتالي تحية للرئيس على قيادة المفاوضات

وتابع الغول أن البشير أدرك أزمة تباعد الرؤى، مشيرا إلى أن زيارته تدل على عظمية القيادة السياسية المصرية.

كان وصل اليوم الرئيس السوداني عمر البشيرللقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي الزيارةفى إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحثسبل تعزيز العلاقات الأخوية التى تربط بين البلدينفى كافة المجالات، بما يسهم فى تحقيق مصالحالشعبين المصرى والسودانى الشقيقين.

كما تعد الزيارة امتدادا للقمة التى جمعت الرئيسينعبد الفتاح السيسى وعمر البشير فى الثامنوالعشرين من يناير الماضى على هامش القمةالإفريقية فى أديس أبابا.