حاتم باشات: السيسي نجح في تسوية التوتر بين مصر والسودان

كتب- محمد نصار:

قال النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان، إن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لمصر تكتسب أهمية خاصة بعد اللقاء الذي جمع بين وزيرى خارجية مصر والسودان، وقادة أجهزة المخابرات في البلدين، مؤكدا أن الزيارة بحثت عددا من الملفات على رأسها أزمة سد النهضة خاصة بعد تعثر المفاوضات في الآونة الأخيرة.

وأضاف باشات، في بيان له أمس ، أن العلاقة بين مصر والسودان شهدت توترا خلال الفترة الأخيرة بعدما أثير بشأن تبعية حلايب وشلاتين إلا أن الأمر لم يصل إلى حد الخلاف، مشيرا إلى أن القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في تسوية حالة التوتر بين البلدين بما يعود بالإيجاب على قضية سد النهضة التي ستشهد انفراجة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النائب أن العلاقات المصرية السودانية شهدت حالات توتر عديدة منذ محاولة اغتيال الرئيس السابق محمد حسني مبارك والتي تورط فيها عناصر سودانية، موضحا أن الرئيس السيسي ينتهج خطة دبلوماسية لتوطيد علاقات مصر الخارجية مع دول الخليج وأفريقيا واحتواء أي أزمة من شأنها التأثير بالسلب على علاقات مصر الخارجية.

وشدد على أن مصر والسودان كيان واحد وشعبا واحدا كما أكد الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم، لافتا إلى أن لقاء الرئيسين البشير والسيسي والحفاوة التي شهدها خير دليل على متانة العلاقات بين البلدين.