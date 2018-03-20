مصطفى الفقي: زيارة البشير في توقيت هام لما تشهده المنطقة من صراعات كبيرة

كتب- عمر مصطفى:

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير للقاهرة اليوم، تحمل الطابع التشاوري بين دولتين جارتين شقيقتين، تجمعهما مصالح مشتركة.

وأضاف الفقي في تصريح خاص لـ"مصراوي" اليوم الاثنين، أن الزيارة جاءت تزامنا مع تصاعد الصراعات بالمنطقة خلال الفترة الماضي لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشتها، مضيفا أنه يتوقع تكرار الزيارة خلال المرحلة المقبلة لما تحمل أهمية في توفيق الأوضاع بين البلدين.

وغادر القاهرة مساء، اليوم أمس ، الرئيس السوداني عمر البشير، بعد زيارة لمصر استغرقت يوماً واحدًا، حيث ودعه الرئيس السيسي بالمطار.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، محادثات مع نظيره عمر البشير، تناولت سبل تعزيز المصالح المشتركة في ظل الحفاظ على خصوصية القضايا الداخلية لكل دولة، كما ناقشا عمل اللجان الخاصة بتعزيز التجارة والهيئة الفنية لمياه النيل، واللجنة القنصلية والعسكرية ولجنة المنافذ الحدودية، ولجنة التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، لإزالة أي تحديات تعيق العلاقات بين البلدين، واتفقا على الإعداد لعقد لجنة مشتركة برئاسة الرئيسين بالخرطوم خلال العام الجاري.

وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب المحادثات، أكد فيه الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على المضي قدمًا في تعزيز مصالح البلدين، ومعالجة أي شواغل قد تطرأ بينهما والاستمرار في تعزيز التعاون بمجالات الطاقة والكهرباء والربط الجوي والبحري والاستفادة بالخبرات.

من جانبه، أكد الرئيس السوداني أهمية العلاقات بين مصر والسودان، ووصفها بـ"التاريخية"، مشددًا على وحدة المصير والمستقبل المشترك، وقال إن هناك إرادة سياسية قوية للتعاون لحل أي قضايا إشكالية بين البلدين.