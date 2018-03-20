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اليوم.. تمريض عين شمس تستضيف ليلى علوي في مؤتمر مكافحة مرض فيروس سي

02:30 ص الثلاثاء 20 مارس 2018
اليوم.. تمريض عين شمس تستضيف ليلى علوي في مؤتمر مكافحة مرض فيروس سي

كتب- محمد قاسم:

تستضيف كلية تمريض عين شمس، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا عن مكافحة فيروس سي وطرق علاجه وذلك بالتعاون مع جامعة "جونز هوبكنز" ومؤسسة "اسأل - استشير" الطبية، بحضور الفنانة ليلى علوي ومندوبين عن وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي.

ويهدف المؤتمر المقام بقاعة مؤتمرات كلية تمريض، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتورة سلوى سمير عميد كلية التمريض، إلى تعريف الطلاب والإدريين وأعضاء هيئة التدريس بمرض فيرس سى وأسبابه وطرق علاجه والوقاية منه.

وتتضمن فاعليات المؤتمر ندوات تعريفية و تثقيفية ثم أختيار طلاب لتدريبهم كبداية لفريق تدريبى لطلاب الكلية.بمشاركة طلاب كليات الطب وطب الأسنان.

فيروس سي وزارة الصحة وزارة التعليم العالي جامعة جونز هوبكنز جامعة عين شمس

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