الزيات: استراتيجية 2020 تدعو لتوحيد الجهة التنفيذية "للحج والعمرة"

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية السابق، عن وجود استراتيجية لصناعة السياحة في مصر، تحمل اسم "خارطة الطريق لقطاع السياحة في مصر"، داعيا الدولة إلى تبنيها وتنفيذها على أرض الواقع وذلك بعد أن تم إعدادها بمشاركة عدد كبير من الخبراء السياحيين بالتعاون مع معهد الدراسات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمؤتمر "السياحة..المشكلة والحل"، المنعقد الاثنين، تحت رعاية محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، وبحضور على المانسترلي رئيس غرفة شركات ووكلاء السفر والسياحة، وقناصل الدول العربية والأجنبية، وأعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكوكبة من الإعلامين والشخصيات العامة.

تتضمن الاستراتيجية، قيم: "التسويق للمنتج السياحي- توفير الانتقالات الدولية - توفير فنادق ومنتجعات للإقامة ـ تنظيم البرنامج السياحي" مؤكدا على ضرورة توافر هذه القيم لجذب الحركة السياحية لمصر، كما أن الاستراتيجية تطالب بتوحيد الجهة التنفيذية لرحلات الحج والعمرة، حسبما ذكر الزيات.

وعن السياحة الاستشفائية، أكد الزيات، أن مصر لن يكون لديها سياحة علاجية في القريب العاجل لعدم وجود الإمكانيات اللازمة التي تتمثل في الخدمة الطبية والمستشفيات وعدد آخر من الخدمات، لافتا إلى أن الدول المنافسة في هذا المجال كثيرة منها أبوظبي ودبى وتركيا والهند ويقدمون خدمات بجودة عالية وأسعار تنافسية.

ونوه إلى أن السياحة الثقافية تمثل نسبة 10% من إجمالي الحركة السياحية العالمية والبالغة 1.3 مليارا سائحا، ومصر تمتلك كافة المقومات السياحية والأثرية للحصول على نصيبها العادل من الحركة الوافدة للسياحة الثقافية، داعيا إلى ضرورة وجود صورة واضحة لعام 2020 لاستعادة السياحة لمصر لما كانت عليه ومعالجة نقاط الضعف.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية السابق، أن محافظة الإسكندرية جزء من المقصد السياحي المصري، ويجب أن يكون هناك نظام لجذب الاستثمار بالمحافظة.

وانطلقت صباح الاثنين، فعاليات مؤتمر الإسكندرية الدولي لتنشيط السياحة تحت عنوان "السياحة.. المشكلة والحل"، والذي يقام تحت رعاية محافظة الإسكندرية ووزارة السياحة.

يهدف المؤتمر إلى وضع الإسكندرية ضمن خريطة السياحة العالمية وتعريف العالم بمكانتها كمدينة تستحق أن تكون في مصاف مدن السياحة العالمية لما تمتلكه من مقومات جذب سياحية كبيرة، كما ناقش أهم المعوقات أمام صناعة السياحة حاليا وآليات خروج هذه الصناعة المهمة من النفق المظلم، وكيفية جذب مزيد من الاستثمارات السياحية بالمحافظة، وشارك به ممثلون لعدة قطاعات مرتبطة بالسياحة، بجانب عدد كبير من المستثمرين، وضم أيضا ضيوف متخصصين في مجال السياحة من خارج مصر وجميع الجهات المعنية بمجال السياحة داخل مصر.