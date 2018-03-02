غدًا.. "التجمع" يعقد مؤتمرًا عامًا طارئًا لمناقشة لائحة الحزب

كتب- إسلام ضيف:

يعقد حزب التجمع مؤتمرًا عامًا طارئًا صباح غدًا السبت، بمقره المركزي، لمناقشة لائحة النظام الأساسي للحزب.

وكان الحزب قد أوضح في بيان له أن المؤتمر يفتتحه سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، ببيان سياسي يتعرض فيه للأوضاع والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وموقف الحزب منها.

يذكر أن المؤتمر العام الطارئ سيضم لجان الحزب بكل المحافظات، و ممثلي اتحادي النساء والشباب التقدمي بالحزب.