"مؤشرات أولية".. تقدم "في حب مصر" على "الاستقلال" بانتخابات "المهندسين"

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير-هاني رجب:

أظهرت مؤشرات فرز أصوات المهندسين الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين في لجان استاد القاهرة تقدم مرشي قائمة "مهندسون فى حب مصر" بقيادة المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، تليها قائمة الاستقلال لموحد بقيادة نقيب المهندسين الحالي طارق النبراوي.

وقال طارق أبو جريشة، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، خلال تصريحات صحفيه له، إن أعداد المشاركين اليوم في الانتخابات باستاد القاهرة تراوحت بين 6 وحتى 7 آلاف مشارك، وهو أكثر بكثير عن المشاركة في المرحلة الأولى والتي صوت بها ما يقرب من 2300 مهندس.

وإذا انتهت الانتخابات بهذا الشكل فمن المقرر أن تتم إعادة بين ائمة في حب مصر وقائمة الاستقلال الموحد على مقعد النقيب.

وكانت بدات انتخابات نقابة المهندسين، صباح اليوم لانتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، فتوافد المهندسين الذين جاءو لإدلاء اصواتهم.

ويختار مهندسو مصر خلال تصويتهم لانتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين أيضا رؤساء النقابات الفرعية الذين تجرى بينهم إعادة وهم ممن لم يحصل بينهم أحد المرشحين على 50% من الأصوات الصحيحة للحاضرين بالمرحلة الأولى من الانتخابات التى أجريت الجمعة .

ويتنافس فى انتخابات نقابة المهندسين 3 قوائم هي: قائمة "مهندسون في حب مصر التى يرأسها المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق والمرشح نقيبا للمهندسين، وقائمة تيار الاستقلال التى يرأسه المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين الحالي المرشح دورة ثانية، وقائمة اتحاد المهندسين التى يرأسها المهندس مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بوزارة الرى.