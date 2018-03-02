بعد تقدمها في تصنيف "QS".. جامعة القاهرة: نسعى للتواجد بقوة بين جامعات العالم

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تقدم الجامعة في تصنيف الجامعات الدولي "QS" في نسخته الصادرة هذا العام، يعكس جهود إدارته في دعم احتياجات البحث العلمي وتعظيم النشر الدولي للأبحاث العلمية.

وأضاف الخشت، في تصريحات صحفية الجمعة، أن تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية بشكل واضح يرجع إلى قيام الجامعة بتحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات وتنمية المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمية والبحثية بها وزيادة النشر الدولي وتحسين نوعيته.

وأكد الخشت، سعي جامعة القاهرة بالتواجد بقوة في التصنيفات العالمية الهامة، وتنمية العلاقات الدولية، وزيادة التعاون التعليمى والبحثى مع الجامعات العالمية.

وأوضح الدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف "QS" العالمي للجامعات يعد واحداً من أكثر ثلاث تصنيفات علي مستوي العالم من حيث الأهمية والتأثير، وهو يصنف الجامعات ذاتها علي مستوي أفضل 800 جامعة حول العالم شأنه شأن تصنيف شنغهاي الذي يصنف أفضل 500 جامعة عالمية.

وأشار إلى أن تطور ترتيب البرامج الأكاديمية والقطاعات العلمية فى هذا التصنيف ودخول برامج جديدة بالتصنيف.

وكشف تصنيف "كيو إس QS" الدولي للجامعات في تقرير نشره يوم 28 فبراير 2018، عن تقدم جامعة القاهرة وحصولها علي مراكز متقدمة في 16 برنامج أكاديمي بزيادة 6 برامج عن نتائج التصنيف الماضى لعام 2017، إلي جانب ظهور تقدم الجامعة في قائمة ترتيب أفضل 5 قطاعات أكاديمية علي المستوي الدولى.

وأدرج تصنيف "QS" الـ 16 برنامج الأكاديمي ضمن الأفضل علي مستوي العالم، فجاءت الهندسة المعمارية في الفئة من 101 – 150 عالمياً، والهندسة الكيميائية في الفئة من 251 – 300، واللغات في الفئة من 251 – 300، والهندسة المدنية في الفئة من 151 – 200، والطب في الفئة من 251 – 300، والصيدلة في الفئة من 101 – 150، والرياضيات في الفئة من 351 – 400، وادارة الأعمال في الفئة من 251 – 300، والحقوق في الفئة من 201 – 251، والحاسبات والمعلومات في الفئة من 301 – 350، والهندسة الكهربية والالكترونية في الفئة من 201 – 250، والهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران والفضاء في الفئة من 251 – 300، والعلوم الزراعية في الفئة من 201 – 250، والعلوم البيولوجية في الفئة من 301 – 350، والعلوم الكيمائية في الفئة من 301 – 350، والعلوم الفيزيائية والفلك في الفئة من 351 – 400.

كما أظهر تقرير "QS"عن احتلال جامعة القاهرة ترتيب عالمي متقدم علي مستوي القطاعات الأكاديمية في 5 فروع أكاديمية، ففي قطاع الآداب والانسانيات احتلت جامعة القاهرة المرتبة 349، وقطاع الهندسة والتكنولوجيا 231، وقطاع العلوم الطبية في المرتبة 239، وقطاع العلوم الطبيعية 400، وقطاع العلوم الاجتماعية والادارية 251 – 300.