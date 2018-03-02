بالأسماء.. نتائج انتخابات "كتاب مصر"

كتب- محمد لطفي:

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، نتائج انتخابات التجديد النصفي التى فُتح باب التصويت فيها من التاسعة صباح اليوم الجمعة حتى الـ5 مساءً.

وأسفرت النتائج عن فوز ١٥ عضوًا جديدا داخل مجلس إدارة الاتحاد.

جاء الأعضاء الجدد كالتالي:

1- إبراهيم رضوان

2- نوال مهنى

3- سمير درويش

4- محمد البهنساوي

5- أحمد شبلول

6- عاطف سالم

7- يسري العزب

8- عبده الزراع

9- خليل الجيزاوي

10- محمد المخزنجي

11- إيهاب الورداني

12- حمدي البطران

13- جابر بسيوني

14- عطيات أبو العنين

15- شيرين العدوي