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الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن

08:45 م الجمعة 02 مارس 2018
الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة- (أش أ):

أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بجهود رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل في دحر قوى الإرهاب والشر، وبتضحياتهم في سبيل الوطن وحماية ترابه وحفظ أمنه واستقراره.

وقال الوزير- في بيان مساء اليوم الجمعة- "مصر كانت عبر تاريخها الطويل مقبرة للغزاة والمعتدين وكل من حاول النيل منها أو المساس بأمنها، وها هم أبناؤها الأبطال من رجال الجيش والشرطة البواسل يسطرون ملحمة جديدة من الفداء والتضحية في حب الوطن".

وقرر وزير الأوقاف أن تكون خطبة الجمعة المقبلة عن موضوع "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن"، وذلك مشاركة من الوزارة لقواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل في تعزيز وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطني، وبيان حق الوطن على أهله وأبنائه.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يقوي الله عزيمة أبطالنا وأن يسدد رميتهم وأن يرزقهم نصرًا مؤزراً عاجلاً غير آجل على قوى الإرهاب والشر، وأن يرد كيد أعدائنا في نحورهم.

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