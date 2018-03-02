الأوقاف تعلن عن مسابقة لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة

القاهرة- (أش أ):

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، عن مسابقة لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة في حفظ القرآن الكريم مع معاني المفردات القرآنية، شريطة ألا يزيد سن المتسابق على 25 عامًا، وألا يكون قد سبق له الفوز بالمركز الأول أو الثاني في إحدى مسابقات الوزارة خلال الخمسة أعوام السابقة.

وأوضحت الوزارة- في بيان- مستويات المسابقة وهي: الأول (القرآن الكريم كاملاً مع معاني المفردات)، والثاني (نصف القرآن الكريم مع معاني المفردات)، والثالث (ثلاثة أجزاء) وهي "الجزء الثامن والعشرون، والتاسع والعشرون، والثلاثون" من أول المجادلة إلى آخر الناس.

وأضاف البيان، أن الوزارة خصصت مكافآت مالية متميزة للأوائل، وطالبت من يرغب في التقدم للمسابقة تسجيل بياناته في موعد أقصاه 15 يوما على النموذج المعد لذلك.

ويأتي تنظيم المسابقة في إطار الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، وتشجيعهم على إبراز مواهبهم وملكاتهم، وفي إطار إعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، ورعاية الدولة لهم.

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