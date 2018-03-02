بالفيديو والصور- احتفالات بمؤتمر "نساء يدعمن الرئيس" في استاد القاهرة

كتب- إسلام ضيف:

تصوير- أحمد طرانه

شهد المؤتمر الجماهيري لحملة "نساء يدعمن الرئيس"، الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، الجمعة، احتفالات من المشاركين بالصالة المغطاة في ستاد القاهرة.

وشهدت الصالة المغطاة تفاعل العديد من المواطنين على عدد من الأغاني الوطنية: تسلم الأيادي، وبشرة خير، وسيادة المواطن، مُلوحين بأعلام مصر.

وتوافد المئات من مؤيدي الرئيس إلى الصالة المغطاه باستاد القاهرة، وسط تكثيف أمني، كما توافد عدد من الشخصيات العامة.

وكان من بين الشخصيات العامة رجل الأعمال محمد أبو العينين، والكاتبة فاطمة ناعوت، وعدد من أعضاء مجلس النواب من بينهم النائبة مارجريت عازر.