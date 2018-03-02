مبارك في تسريب صوتي: "الثورة ابتدت من 2005 وكنت حاسس بده"

كتبت- مروة شوقي:

نشرت صفحة "أنا آسف يا ريس"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تسريباً صوتياً زعمت أنه للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يوضح فيه دور الولايات المتحدة الأمريكية خلال ثورة يناير 2011، وإزاحته من سدّة الحكم.

واحتوى التسجيل الصوتي المزعوم على محادثة بين مبارك وأحد الأشخاص، معرباً له عن إحساسه بالمخطط الأمريكي لإزاحته: " الثورة ابتدت والأمريكان كانوا شغالين فيها من 2005، وأنا كنت حاسس بده، كانوا في اجتماع في ديسمبر 2010 وقلنا يا جماعة الأمريكان حطوا صوابعهم في الشق مني، لا قادر أتنازل لهم على قاعدة ولا ميناء ولا اتصالات ولا حاجة، وعاوزين يزيحوني بأي تمن".

وأضاف مبارك في التسجيل المنسوب له: "كنت حاسس طبعًا ومن 2005 شغالين قلت لهم على العموم أنا في 2011 هسلم الحكم مش هسلمه توريث، دول ولاد كلب كدابين.. الأمريكان هما اللي أشاعوا حكاية التوريث دي والناس صدقتهم، قولت لهم يا جماعة إحنا نظامنا جمهوري ومفيش فايدة والبتاعه الإعلامية أقوى مننا".

وتساءل مستنكراً: "أنا هودي ابني يمسك بلد؟.. دي عايزه واحد من القوات المسلحة وله علاقه بهم".