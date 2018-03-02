المصرية لحقوق الإنسان: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

كتبت-مروة شوقي:

قال طارق زغلول، رئيس مجلس أمناء جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، وافقت على تولي الجمعية لعملية المراقبة للانتخابات، وبناءً عليه تم إصدار تقرير خاص بالبنية التشريعية للمنظمة وتقرير آخر بعنوان المرشحون بالنوايا.

وأضاف زغلول، في تصريح لمصراوي، اليوم الجمعة، أن الجمعية ترصد في مرحلة الدعاية الانتخابية أي مخالفات، وتصدر تقريرًا بها، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات بها.

وأوضح زغلول، أن أيام التصويت الـ6 للمصريين بالخارج والداخل، هي الأهم في العملية الانتخابية، موضحًا: "خلال عملية التصويت هناك غرفة عمليات منظمة، ولدينا منسقون بجميع المحافظات للإشراف على المراقبين في اللجان، وهناك اتصال دائم بين المراقبين والمنسقين وبين غرفة العمليات".

ولفت إلى أنهم يجمعون بشكل دوري الانتهاكات التي وصلت إليهم من قبل المنسقين، في غرفة العمليات لإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها، ومن ثم الإعلان عنها لوسائل الإعلام في صيغة بيان صحفي.

وأوضح زغلول، أن أبناء الجمعية هم من يتولون هذه المهمة، وعدد كبير منهم، حاصل على دورات تدريبية تؤهلهم لمراقبة سير العملية الانتخابية، نظرًا لتاريخ الجمعية في مراقبة الانتخابات منذ عام 1995، مضيفاً:"لدينا إصدار بعنوان الدليل التدريبي، يحتوي على مواد متعلقة بالتدريب على مراقبة الانتخابات بحيث أي فرد يريد مراقبة الانتخابات يستطيع معرفه ما له وما عليه من خلال الدليل".