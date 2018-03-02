"أبوزيد": ثقتي كبيرة في اختيارات أعضاء عمومية المهندسين

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمرشح على مقعد نقيب مهندسي مصر، أنه يخوض الجولة الانتخابية لتحقيق أحلام مهندسي مصر التي تجمدت منذ سنوات ماضية، فضلا عن رؤية قائمته للارتقاء بنقابة المهندسين، ووضعها في المكانة التى تستحقها، وتحسين أوضاع المهندسين، واستحداث الخدمات النقابية الغائبة عن أعضاء الجمعية العمومية.

وأشاد أبوزيد -خلال إدلائه بصوته الانتخابي اليوم الجمعة باللجنة رقم 17 بالقليوبية- باختيارات أعضاء الجمعية العمومية، موضحا أنهم سيختارون الأجدر بتحقيق أحلامهم، ومن لديه رؤية صائبة وجيدة لعبور المحن والأزمات التى تمر بها النقابة، ومعربا عن ثقته فى قضاة مصر الشرفاء، ووصفهم بـ"الضامن الحقيقي للنزاهة والشفافية في كافة الانتخابات".

وأوضح أبوزيد أن العلاقات الطيبة تجمعه بمنافسيه، ودعاهم لتقبل اختيارات أعضاء الجمعية العمومية لتحقيق الطفرة المطلوبة فى العمل النقابى والخدمى بالنقابة.