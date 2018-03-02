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اختيار "المراغي" رئيسا للجنة الحريات بمنظمة العمل العربية للمرة الثالثة على التوالي

02:56 ص الجمعة 02 مارس 2018
اختيار "المراغي" رئيسا للجنة الحريات بمنظمة العمل العربية للمرة الثالثة على التوالي

النائب جبالي المراغي

القاهرة (أ ش أ)

اجتمعت بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية حيث انتهى الاجتماع إلى انتخاب النائب جبالي المراغي، رئيس للاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، رئيسا للجنة الحريات للمرة الثالثة على التوالي.

يذكر أن السيد على صبيح الساعدي رئيس اتحاد الصناعات العراقي قد تنازل عن الترشح لهذا المنصب. 

ووفقا لبيان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تنعقد غدا ببغداد الدورة 87 لمجلس إدارة المنظمة، حيث تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة كونها تسبق انعقاد الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي والمقرر عقده في القاهرة خلال الفترة (15 – 18 أبريل 2018) حيث يتدارس فيها السادة أعضاء المجلس عددا من الموضوعات الهامة تمهيدا لرفع توصيات بشأنها إلى المؤتمر العام.

هذا المحتوى من

Asha
منظمة العمل العربية بغداد لجنة الحريات النقابية جبالي المراغي مجلس النواب

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