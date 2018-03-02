مديرة مدرسة باليابان: "الطلاب يمارسون أنشطة التوكاتسو بمعدل ساعة لساعتين أسبوعيًا

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم التقى بمديرة مدرسة Nibukata الابتدائية، على هامش زيارته لليابان، والتي أشارت إلى تطبيق نظام "التوكاتسو" في المدارس لمدة لا تقل عن ساعة ولا تتعدى ساعتين أسبوعيًا، مشيرة إلى أن هذه المدة هي حجر الأساس والفلسفة الأساسية التي يستخدمها المعلمون في تدريس باقي المواد الأكاديمية.

وأوضحت مديرة المدرسة، وفقًا لبيان صحفي، أن أنشطة "التوكاتسو" عبارة عن أنشطة حياتية تجعل جميع الطلاب يشاركون في المجتمع، وهي جزء لا يتجزأ من اليوم الدراسي ولا يقل أهمية عن المناهج الأكاديمية، إذ تنشىء قائد لديه القدرة على القيادة الفعالة والإحساس بباقي أفراد الفريق، وتعزز مجموعة من القيم الهامة مثل: روح الجماعة، التعاطف مع الآخرين، احترام رأي الآخر، وتساعد على اكتشاف نقاط القوة والضعف عند الطلاب، فضلًا عن توظيف هذه النقاط في خدمة الهدف الجماعي.