رئيس الحجر الزراعى:تحسن رسائل الاتحاد الاوربى تعطى الضوء الاخضر لعودة الفرولة والفلفل

كتب-أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد كمال رئيس الحجر الزراعى، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحجر الزراعى استقبل خطاب إشادة الاتحاد الأوربي فى تاريخ 22فبراير الماضي، من خلال مكتب التمثيل التجاري في بروكسل، بشأن الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية، بصادرات مصر من محصولي الفراولة والفلفل.

وقال كمال فى تصريح خاص لمصراوي، إن الفحوصات الإضافية التى تخضع لها الصادرات المصرية من الفرولة والفلفل بنسبه10% من الصادرات عند الدخول لدول الاتحاد الاوربية ، لافتاً إلى أن تلك الدول تتخوف ارتفاع نسبة "متبقيات المبيدات"عن المستوي المسموح فى التشريعات الأوربية.

وأضاف كمال، أن تحسن نسبة الرسائل المروفوضة من محصول الفرولة تعطي الضوء الأخضر لمسقبل التصدير المصري للعلم كله وليس الاتحاد الاوربى.

وأشار رئيس الحجر الزراعى، إلى أن رغم انخفاض الرسائل المرفوضة للفل ،إلا أنها لازالت مرتفعة وتحتاج إلى الكثير من العمل.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قد أعلنت الاسبوع الماضي، عبر بينها الصحفى، عن إشادة الاتحاد الاوربي للمنظومة التى تطبقها الوزارة من أجل تخطى أزمة "متبقيات المبيدات".