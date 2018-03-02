​نائب رئيس "دعم مصر": الرئيس لم يدخر جهدا لإعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي

القاهرة- أ ش أ:

أكد النائب الأول لرئيس "ائتلاف دعم مصر" بمجلس النواب طاهر أبو زيد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طيلة الأعوام الماضية، لم يدخر جهدا ولا وقتا لإعادة مصر في مسارها الطبيعي الذي تستحقه، معربا عن ثقته في قدرة الشعب المصري على إبهار العالم خلال الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه، مساء اليوم الخميس، عدد من أهالي منطقة الساحل بشبرا، في إطار حملة "كلنا معاك من أجل مصر" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وأوضح النائب طاهر أبو زيد أن الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها خارجيا وباتت صاحبة قرار وطني لأنه أصبح لديها جيش قوي بين مصاف أقوى الجيوش في العالم.

وأضاف النائب أبو زيد أن مصر تحارب الإرهاب والمؤامرات الخارجية، وفي الوقت ذاته تخطو خطوات كبيرة نحو البناء والتعمير، مشيرا إلى أن قوى الشر في الداخل والخارج ما زالت تحاول عرقلة مسيرة الاستقرار والتنمية، مؤكدا ثقته في الشعب المصري الذي سيوجه لهذه القوى صفعة قوية من خلال نزوله بكثافة في الانتخابات المقبلة.

واستعرض النائب الأول لائتلاف دعم مصر - خلال كلمته في المؤتمر - مجمل الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس وأبرزها تنفيذ 7 آلاف كيلومتر طرق، وزيادة الاستثمارات الأجنبية بمقدار 20% في العام الماضي، و تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية لقاطني العشوائيات، إلى جانب 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، كما يجري تنفيذ 350 ألف وحدة سكنية أخرى، فضلا عن تطوير أكثر من 300 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وقال أبو زيد: "إن اكتشافات الطاقة خلال الفترة الماضية وصلت بما يعادل 8 أضعاف عن الأعوام السابقة، وزاد الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 42 مليار دولار بعدما هبط إلى 12 مليار بعد عام 2011، مشيرا إلى أن مصر قفزت 36 مركزا في الترتيب العالمي لأكثر الدول محاربة للفساد ونجحت هيئة الرقابة الإدارية في إعادة أكثر من مليار جنيه للدولة خلال العام الماضي.

من جانبهم، أعلن المشاركون في المؤتمر دعمهم للرئيس عبد الفتاح لاستكمال ما يقوم به من إنجازات متعهدين بالنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم لإيصال رسالة للعالم أجمع أن شعب مصر يقف خلف قيادته السياسية لاستكمال مرحلة البناء والتعمير وأيضا في الحرب الشرسة ضد قوى السر والظلام.

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