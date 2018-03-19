رئيس هيئة الأرصاد يُعلن موعد بدء "الربيع".. ويُحذر من طقس الغد

كتب- إسلام ضيف:

قال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء سينتهي اليوم الاثنين، وغدًا الثلاثاء يبدأ فصل الربيع قبل موعده بأسبوع.

وأوضح عبدالعال، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم، أن من سمات النصف الأول من فصل الربيع "تقلبات في درجات الحرارة بشكل سريع"، حيث ترتفع لمدة يومين متواصلين، ثم تنكسر لمدة يوم لتعود إلى الارتفاع من جديد.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية: "النصف الثاني من فصل الربيع يشابه فصل الصيف، وفيه تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى مرتفعة".

وتوقع عبدالعال، أن يكون فصل الصيف المُقبل شديد الحرارة، لافتًا إلى أن مستوى الرطوبة سيفوق الـ80%.

وضرب رئيس هيئة الأرصاد الجوية، مثالًا بأن "مستوى الحرارة في اليوم العادي سيكون 37 درجة مئوية، ومع ارتفاع مستوى الرطوبة سيشعر المواطن بأنها وصلت إلى الأربعينات".

وأشار عبدالعال إلى أن التغيرات المُناخية أثرت على مصر بشكل كبير، الأمر الذي انعكس على تغير ملامح فصول العام، ومرور مصر بفصل شتاء، لم تنخفض فيه درجة الحرارة كثيرًا، ولم يشهد أمطارًا غزيرة.

وبالنسبة إلى طقس الثلاثاء، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية- في بيان اليوم، انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة غدًا، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد التي تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية، وتكون العظمى بالقاهرة غدًا 29 درجة، والصغرى 22 درجة.