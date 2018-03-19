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اختفاء تمثال جمال عبدالناصر من "بهو ماسبيرو".. ومصادر توضح: "هل تمت إزالته؟"

09:51 م الإثنين 19 مارس 2018
اختفاء تمثال جمال عبدالناصر من "بهو ماسبيرو".. ومصادر توضح: "هل تمت إزالته؟"

الزعيم الراحل جمال عبدالناصر

كتب- عمر مصطفى:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، صورًا للبهو الرئيسي لمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث ظهر خاليًا من التمثال الشهير للرئيس جمال عبدالناصر المقابل لباب رقم 4 المخصص لدخول الضيوف والموظفين بالمبنى، وحل مكانه بحسب الصور مجسم للمبنى.

وأثارت الصور المتداولة حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

ومن جانبها؛ قالت مصادر في مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، منذ قليل، إنه تم نقل تمثال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من البهو الرئيسي للمبنى بسبب أعمال التطوير التي يشهدها المبنى، مشيرة إلى أنه سوف يتم إرجاعه إلى موقعه عقب انتهاء الأعمال.

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن المبنى يشهد خطة تطوير على أعلى مستوى تشمل المبنى، والمحتوى الإعلامي، وأنه تم الانتهاء من عمل مكت كبير يوضح شكل المبنى بالكامل، تم وضعه مكان التمثال.

والتمثال عبارة عن رأس برونزي للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، من أعمال النحات جمال السجيني، وكان موجوداً منذ نشأة التليفزيون عام 1960، ولكن في الزاوية اليمني من البهو على يمين الداخل من باب رقم 4 ومكانه الآن نافورة.​

جمال عبدالناصر ماسبيرو فيسبوك اتحاد الإذاعة والتلفزيون جمال السجيني

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