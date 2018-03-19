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برلماني: قمة السيسي والبشير فوتت الفرصة على المتربصين بالبلدين

09:06 م الإثنين 19 مارس 2018
برلماني: قمة السيسي والبشير فوتت الفرصة على المتربصين بالبلدين

الرئيس السيسي ورئيس السودان عمر البشير

كتب- أحمد علي:

أكد النائب هاني مرجان، عضو مجلس النواب، عن منشأة ناصر، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيهر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاثنين، يساهم بشكل فعال في تقوية المصالح المشتركة للبلدين.

وقال النائب، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين: "الفترة الماضية شهدت محاولات من قبل بعض الدول للوقيعة بين البلدين.

وأضاف النائب هاني مرجان: "الرئيس السيسي ينتهج خطة دبلوماسية لتوطيد علاقات مصر الخارجية مع دول الخليج وأفريقيا، واحتواء أي أزمة من شأنها التأثير بالسلب على علاقات مصر الخارجية، ولقاء اليوم يفوت الفرصة على الدول الكارهة والمتربصة بالبلدين، والتي تريد إشعال الفتنة بينهما".

مجلس النواب السيسي عمر البشير السودان هاني مرجان

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